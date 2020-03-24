Лавров призвал снять с Ирана санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Министры обсудили вопросы, связанные с коронавирусной пандемией, и высоко оценили двустороннее сотрудничество в противодействии этому глобальному вызову. "Сверены часы" по соответствующим мерам и инициативам на площадках международных организаций, включая ООН.

"Лавров подчеркнул, что Российская Федерация решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы МИД России и Ирана обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая сирийское урегулирование и положение в Афганистане.

"С российской стороны подтверждено намерение продолжать всестороннее развитие российско-иранских торгово-экономических связей и инвестиционных проектов, включая содействие увеличению поставок сельскохозяйственной продукции, в которой наш добрый сосед, находящийся кроме всего под давлением незаконных односторонних санкций США, остро нуждается", - говорится в сообщении.

В ходе беседы отмечалось, что Россия ранее направила гуманитарную помощь Ирану.