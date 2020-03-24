Производство дезинфицирующих средств в Иране вырос в восемь раз

"Производства дезинфицирующих средств в Иране достиг с 50 тыс. литров в день до 400 тыс. литров в день", сказал Рахмани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом, в котором присутствовал президент Ирана Хасан Рухани.

Рахмани сообщил, что после распространения коронавируса в Иране производство защитных масок увеличилось в 4 раза. "Кроме того, было импортировано более 19 млн защитных масок и костюмов", добавил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.