Генсек ООН призвал страны мира сотрудничать с Ираном в борьбе с коронавирусом

Об этом заявил ИРНА пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя позицию Гутерриша относительно продолжение санкционной политики США в отношении Ирана.

Ранее Гутерриш призвал к прекращению военных действий во всем мире в условиях пандемии коронавируса

"Сегодня верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что в нынешний исключительный момент как по мотивам, связанным с глобальными усилиями в сфере общественного здравоохранения, так и в целях поддержки прав человека и сохранения жизни миллионов людей в этих странах, секторальные санкции должны быть ослаблены или приостановлены", сказал Дюжаррик.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.