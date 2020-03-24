ООН призвала ослабить санкции в отношении Ирана из-за коронавируса

"В нынешний исключительный момент как по мотивам, связанным с глобальными усилиями в сфере общественного здравоохранения, так и в целях поддержки прав человека и сохранения жизни миллионов людей в этих странах, секторальные санкции должны быть ослаблены или приостановлены", сказала Бачелет, следует из заявления, распространенного во вторник в Женеве, передает ТАСС.

"Жизненно важно избежать коллапса медицинской системы любой страны, учитывая взрывное воздействие, которое это будет иметь для смертности, страданий и большего заражения", - отметила она, пояснив, что "в условиях глобальной пандемии препятствовать медицинским усилиям в одной стране - это создавать риск для всех". По мнению верховного комиссара, исключения, которые предусмотрены в санкциях для поставки продукции гуманитарного назначения, должны трактоваться широко, а разрешение на поставки медицинского оборудования должно предоставляться "быстро и гибко".

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) напомнило в этой связи, что в Иране от заболевания, вызванного коронавирусом, умерло "по меньшей мере 1800 человек", в том числе 50 медицинских работников. Санкции против этой страны "повлияли на доступ к основным лекарствам и медицинскому оборудованию, включая дыхательные аппараты и защитные средства для работников здравоохранения". Как констатировала в своем заявлении Бачелет, "санкции могут также помешать усилиям медицинских работников на Кубе, в КНДР, Венесуэле и Зимбабве". Она подчеркнула, что препятствия для импорта медицинских материалов "нанесут долгосрочный вред" населению этих стран. Верховный комиссар призвала к совместным действиям государств мира по борьбе с пандемией. Она напомнила, что ни одна страна не может победить эту болезнь в одиночку и в нынешней ситуации необходимо проявлять "солидарность, сотрудничество и заботу".