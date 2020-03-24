Лучший способ победить коронавирус — оставаться дома



В Иране после наступления Нового года начинается обряд посещения родственников и близких. При обмене визитами, традиционно младшие посещают старших, в первую очередь родителей. Однако в этом году многие иранцев решили не выполнять этот традиционный обряд из-за распространения пандемии коронавируса и оставаться дома.

Хотя некоторые не соблюдает рекомендации здравоохранительных органов, однако подавляющий большинство людей решили оставаться дома и использовать социальные сети, чтобы поздравить знакомых с новым годом.



За последние две недели Государственное информационное агентство Исламской Республики Ирана ИРНА кампанию "Моя доля в борьбе с коронавирусом", к которой присоединились многие иранские звезды, в том числе спортсмены, актеры, научные и религиозные деятели.

Иранский арбитр международного уровня в волейболе Реза Иран-зад во вторник в интервью ИРНА заявил, что иранские спортсмены, в частности волейболисты играют важную роль в борьбе с распространением коронавируса. "Для того, чтобы победить коронавирус нужна национальная решимость, и оставаться дома", сказал он.

"Борьба с коронавирусом является коллективной задачей, в которой должны участвовать все граждане", указал он, отметив, что спортсмены могут сыграть свою историческую роль в этом направлении.



Ремесленники также запустили производство защитных костюмов, бахил, нарукавников и масок, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В условиях, когда многие иранцы решили оставаться дома, они ищут решения, как с пользой провести самоизоляцию. Самоизоляция может вначале оказаться скучным, но ее можно скрасть если выбрать интересные развлечения, как читать книги, смотреть фильмы, и др.



Многие даже в условиях карантина решают заниматься спортом дома. Ежедневные спортивные нагрузки улучшат состояние физического и психологического здоровья. Дома можно найти в течение дня немного времени и уделить его спорту.



В условиях вспышки коронавирусной инфекции медицинские работники рискуют своей жизнью. Медсестры и врачи, которые борются с распространением эпидемии коронавируса, работают словно на войне. Поэтому все мы должны оставаться дома в поддержку медиков, которые рискуют жизнью, чтобы остановить коронавирус.