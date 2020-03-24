24 мар. 2020 г., 18:13
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News Code: 83726363
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Иран присоединился к проекту ВОЗ для изучения потенциальных препаратов для лечения коронавируса

Иран присоединился к проекту ВОЗ для изучения потенциальных препаратов для лечения коронавируса

Тегеран, 24 марта. ИРНА — 12 исследовательских групп из Ирана приступили к клиническим испытаниям 4 потенциальных новых препарата для лечения болезней, вызываемых Covid-19 в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил Замминистра здравоохранения, исследований и технологий Ирана Реза Малек-заде.

"Иран, обладающий наибольшим потенциалом для проведения медицинских исследований в регионе и среди исламских стран, присоединился к крупному клиническому испытанию Всемирной организации здравоохранения с 12 исследовательскими группами", написал Малек-заде в Instagram.

Ранее ВОЗ обнародовала планы проведения собственных клинических испытаний, для изучения потенциальных методов лечения от заражения коронавирусом.

В рамках проекта ВОЗ проведет клинические испытания четырех различных лекарственных средств или их комбинаций и сравнит потом их итоги со стандартами оказания медицинской помощи в той стране, где эти испытания будут проводиться.

На сегодня к этому проекту присоединились десять стран, включая Аргентину, Канаду, Францию, Иран и Швейцарию, кроме Италии и Китая.

По словам Малек-заде, в тестах будут принимать участие противовирусный препарат «Remdesivir», комбинация «Лопинавира» и «Ритонавира», препаратов для лечения ВИЧ. Кроме того будет протестирована эффективность противомалярийного препарата хлорохин, который является непатентованным лекарством-дженериком.

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