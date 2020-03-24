США рассматривают COVID-19 как возможность для продолжения враждебности

"Лишь американские политики, которые рассматривают коронавирус как возможность для продолжения враждебных действий", написал Шамхани в своем Twitter.

При этом он напомнил, что министр торговли США обрадовался распространением коронавируса в Китае, заявив о его положительных экономических последствиях для Соединенных Штатов, а государственный секретарь США Майк Помпео предложил вести военные действия против Ирана в условиях коронавируса.

"Является ли коронавирус результатом чьего-то больного, криминального мозга?", добавил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.