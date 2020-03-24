24 мар. 2020 г., 16:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83726291
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США рассматривают COVID-19 как возможность для продолжения враждебности

США рассматривают COVID-19 как возможность для продолжения враждебности

Тегеран, 24 марта. ИРНА — Американские политики считают распространение коронавируса возможностью для продолжения своих враждебных действий, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Лишь американские политики, которые рассматривают коронавирус как возможность для продолжения враждебных действий", написал Шамхани в своем Twitter.

При этом он напомнил, что министр торговли США обрадовался распространением коронавируса в Китае, заявив о его положительных экономических последствиях для Соединенных Штатов, а государственный секретарь США Майк Помпео предложил вести военные действия против Ирана в условиях коронавируса.

"Является ли коронавирус результатом чьего-то больного, криминального мозга?", добавил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 24811 человек, 1934 из которых погибли. Зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.

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