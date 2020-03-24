24 мар. 2020 г., 14:33
Journalist ID: 2177
News Code: 83726113
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Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло более чем на 1,7 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло более чем на 1,7 тыс.

Тегеран, 24 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 1762, летальных исходов - на 122. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

За последние сутки выявлены 1762 новых случая заражения коронавирусом. общее число заразившихся  достигло 24 тыс. 811 человек», сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки умерли 122 человек добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 1934 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 8913 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 196 странах, включая Иран.

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