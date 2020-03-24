Экспорт стали из металлургического завода "South Kaveh steel company" вырос на 22%

Об этом сообщил во вторник председатель совета директоров завода Абдоладжид Шарифи.

"За прошедший год иранского календарного года общий объем производства стали несмотря на жестокие санкции США составил 1 млн и 157 тыс. тонн, что на 14,7 % больше показателей аналогичного периода прошлого года" сказал Шарифи.

По его словам с начала текущего года (с 20 марта 2020 года) общий объем металлургического завода "South Kaveh steel company" составил 10,197 тонн.

Стоит отметить, что объем экспорта крупных металлургических заводов Ирана за 11 месяцев прошедшего года составили 6.5 миллиона тонн, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.