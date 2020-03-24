Главы МИД Пакистана и Франции обсудили снятие санкций с Ирана

"Куреши в ходе телефонного разговора с Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Иран из-за экономических санкций сталкивается с большими проблемами в борьбе с пандемией коронавируса", сообщили в МИД Пакистана.

Как следует из сообщения пакистанского МИД, Куреши подчеркнул, что односторонние санкции серьезно повлияли на усилия Ирана по борьбе с новым типом коронавируса.

При этом он призвал немедленно снять с Ирана экономические санкции.

Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, сообщил, что министры иностранных дел стран "семерки" 25 марта проведут переговоры в формате видеоконференции, в ходе которых обсудят санкции против Ирана.

Ранее в понедельник Куреши направил послание главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Борреллу, в котором рассказал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями в своих усилиях по сдерживанию вспышки коронавируса из-за санкций.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 195 странах, включая Иран.

По последним данным на 24 марта, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23049 человек, 1812 из которых погибли. Зафиксированы 8376 случаев выздоровления среди заразившихся.