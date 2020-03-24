Спортсмены вооруженных сил Ирана примут участие в 9 международных соревнований

"В текущем году иранского календарного года (который начался 20 марта 2020 года) иранские военные примут участие в 9 международных соревнований, в том числе в Армейских международных играх 2020 России", сказал он.
Он напомнил, что в 2019 году вооруженные силы Ирана приняли участие в 7-ом всемирных военных игр Международного совета военного спорта (7th International Military Sports Council (CISM) Military World Games). "В программу соревнований включены 32 вида спорта. Сборная команда Вооруженных Сил Ирана приняла участие в соревнованиях по 14 видам спорта", уточнил он.
По его словам, по итогам соревнований, в которых приняли участие 109 стран иранские военные завоевали 11 медалей и заняли 14 место, добавил Фулади.
Он отметил, что в этом году команда Вооруженных Сил Ирана примет участие во всемирных военных игр Международного совета военного спорта по 9 видам спорта, подчеркнув, что соревнования пройдут в несколько стран из-за распространения коронавируса.
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Начальник отдела физической культуры и спорта армии Исламской Республики Иран Джамшид Фулади заявил во вторник, что спортсмены ВС Ирана в текущем году иранского календарного года примут участие в 9 международных соревнований.
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