Спортсмены вооруженных сил Ирана примут участие в 9 международных соревнований



"В текущем году иранского календарного года (который начался 20 марта 2020 года) иранские военные примут участие в 9 международных соревнований, в том числе в Армейских международных играх 2020 России", сказал он.

Он напомнил, что в 2019 году вооруженные силы Ирана приняли участие в 7-ом всемирных военных игр Международного совета военного спорта (7th International Military Sports Council (CISM) Military World Games). "В программу соревнований включены 32 вида спорта. Сборная команда Вооруженных Сил Ирана приняла участие в соревнованиях по 14 видам спорта", уточнил он.

По его словам, по итогам соревнований, в которых приняли участие 109 стран иранские военные завоевали 11 медалей и заняли 14 место, добавил Фулади.

Он отметил, что в этом году команда Вооруженных Сил Ирана примет участие во всемирных военных игр Международного совета военного спорта по 9 видам спорта, подчеркнув, что соревнования пройдут в несколько стран из-за распространения коронавируса.