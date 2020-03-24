24 мар. 2020 г., 10:11
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News Code: 83725607
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Эксперт из США обвинил Трампа в медицинском терроризме

Эксперт из США обвинил Трампа в медицинском терроризме

Нью-Йорк, 24 марта. ИРНА — Профессор Калифорнийского государственного университета Дэвид Ягубян в интервью корреспонденту иранского информационного агентства ИРНА заявил, что президент США Дональд Трамп ведет медицинский терроризм против иранского народа.

"Антииранская политика Трампа уже достигла стадии медицинского терроризма, которая препятствует усилиям страны по борьбе с коронавирусом", сказал Ягубян.
По его словам, Белый дом усилил свою политику коллективных наказаний в отношении Ирана во время распротсранения коронавирксной инфекции. разгар морального и политического упадка Америки. "Это является свидетельством морального и политического упадка на самом высоком уровне", сказал он.
Профессор Калифорнийского государственного университета добавил, что ужесточение санкций и политики максимального давления против граждан Ирана со стороны США мешают борьбе с пандемией коронавируса.

Злобный характер США
"Политика Трампа вывела злобный характер американской внешней политики на беспрецедентный уровень в своей истории, обнажив худшее лицо правительства и империи США для всего мира", подчеркнул он.
"В противодействии этому империалистическому безумию я и мои коллеги из Центра исламских исследований Калифорнийского государственного университета сочувствуем всем иранцам и коллегам в Иране, и мы посылаем им послание любви и солидарности", резюмировал он.

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