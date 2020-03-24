Эксперт из США обвинил Трампа в медицинском терроризме

"Антииранская политика Трампа уже достигла стадии медицинского терроризма, которая препятствует усилиям страны по борьбе с коронавирусом", сказал Ягубян.

По его словам, Белый дом усилил свою политику коллективных наказаний в отношении Ирана во время распротсранения коронавирксной инфекции. разгар морального и политического упадка Америки. "Это является свидетельством морального и политического упадка на самом высоком уровне", сказал он.

Профессор Калифорнийского государственного университета добавил, что ужесточение санкций и политики максимального давления против граждан Ирана со стороны США мешают борьбе с пандемией коронавируса.

Злобный характер США

"Политика Трампа вывела злобный характер американской внешней политики на беспрецедентный уровень в своей истории, обнажив худшее лицо правительства и империи США для всего мира", подчеркнул он.

"В противодействии этому империалистическому безумию я и мои коллеги из Центра исламских исследований Калифорнийского государственного университета сочувствуем всем иранцам и коллегам в Иране, и мы посылаем им послание любви и солидарности", резюмировал он.