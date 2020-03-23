Рухани: Сохранение человеческих жизней требует совместных действий и сотрудничества в мире

В понедельник вечером Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Туниса Кайсом Саидом поздравил Тунис с Национальным праздником и его избиранием президентом, надеясь, что отношения между Ираном и Тунисом в новую эпоху будут более растущими.

Рухани отметил, что теперь, когда вспышка коронавируса стала глобальной проблемой, все правительства и страны должны работать вместе, чтобы бороться с ними. «Сегодня спасение жизней и борьба с этой болезнью требует действий и сотрудничества», - отметил он.

«Предотвращение поставок наркотиков, медпомощи и банковских отношений с Ираном для удовлетворения потребностей людей не соответствуют нормам гуманитарного права и законодательства ООН», - добавил он.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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