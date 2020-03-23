Министры иностранных дел Ирана и Италии сожалели о жертвах коронавируса

Зариф при этом подчеркнул необходимость прекращения санкций против иранского народа, учитывая, что США настаивают на продолжении односторонних, незаконных и бесчеловечных санкций против иранского народа.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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