Ирано-российское сотрудничество продолжается по противодействию коронавирусу

Посол Ирана в ходе видеоконференции указал на серьезность угрозы коронавируса на международном уровне и призвал к сотрудничеству всех стран, чтобы противодействовать врусу.

Посол Ирана рассказал о шагах, предпринятых Исламской Республикой Иран в борьбе с коронавирусом, и об одобрении Всемирной организацией здравоохранения продолжения отправки медпомощи из дружественных стран, особенно из Российской Федерации, для преодоления распространения этой болезни.

Заместитель министра здравоохранения России также назвал медицинский персонал Ирана национальными героями и высоко оценил действия Ирана как смелые и мощные.

В этом разговоре он подчеркнул готовность Минздрава России к любому сотрудничеству с иранской системой здравоохранения.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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