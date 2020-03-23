Жозеп Боррель: Мы поддерживаем Иран, чтобы получить финансирование от МВФ

В видео-пресс-конференции в понедельник Жозеп Боррель также подчеркнул необходимость продолжения санкционированной США помощи Ирану и Венесуэле, заявив, что обе страны будут получать необходимые товары на сумму 20 млн евро в ближайшие недели.

«Важно организовать обмены, связанные с гуманитарной торговлей, включая продукты питания и фармацевтические препараты. Но этот вопрос необходимо подчеркнуть, так как многие люди думают, что они будут подвергаться санкциям США, если они будут сотрудничать», - сказал он.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472