Иран также призвал отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио

В связи с недавними событиями и распространением коронавируса по всему миру, а также отменой ряда крупных континентальных и глобальных соревнований для получения квоты на ОИ, слухи об отложении олимпийских игр были подняты в последние недели.

При этом Национальный олимпийский комитет направил письмо руководителю Международного олимпийского комитета Томасу Баху с указанием на состояние иранских спортсменов и призвал принять решение отложить проведение Олимпийских игр в Токио.

Глава Национального олимпийского комитета нашей страны в письме к Баху написал о вспышке коронавируса. «Согласно официальной статистике, погибло несколько соотечественников из-за коронавируса, и многие заражены», - написал он.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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