Посол Ирана в Индии: Иран борется с коронавирусом и санкциями одновременно

«Распространение коронавируса достигло опасного уровня в мире, а безопасность в области здравоохранения поставила под угрозу многие страны и привела мир к рецессии», - отметил он.

По его словам, в таких условиях Иран сталкивается со многими проблемами, а в условиях вспышки коронавируса, сейчас набирает опыт борьбы с ним.

«Иран, несмотря на многочисленные трудности с доступом к мировым финансовым рынкам и удовлетворением его потребностей из-за санкций США, продолжает бороться с вирусом. Никакая страна поодиночке не может справиться с этим великим и опасным кризисом», - добавил он.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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