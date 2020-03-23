23 мар. 2020 г., 17:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83725064
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Седьмая партия медпомощи Всемирной организации здравоохранения доставлена в Иран

Седьмая партия медпомощи Всемирной организации здравоохранения доставлена в Иран

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила седьмую партию предметов экстренной медицинской помощи иранским властям в связи с вспышкой коронавирусом.

Партия, которая была отправлена непосредственно из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, Швейцария, содержит 2499 упаковок таблеток лупинавира и ритонавира, необходимых пациентам с коронавирусом в стране.

По последним данным, за последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек. Общее число жертв возросло до 1812 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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