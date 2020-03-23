Министр иностранных дел Пакистана призвал отменить санкции против Ирана

«Махдум Шах Махмуд Куреши написал Жозепу Борреллу, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями в своих усилиях по сдерживанию вспышки коронавируса из-за санкций», - говорится в заявлении МИД Пакистана.

«Мы признаем проблемы, с которыми сталкивается Исламская Республика Иран в борьбе с коронавирусом», - уточнил министр.

«Международное сообщество должно предпринять срочные шаги для поддержки Ирана, чтобы он смог спасти своих людей», - добавил Куреши.

Министр иностранных дел Пакистана призвал Евросоюз обратить на ситуацию в связи с вспышкой коронавируса и серьезными экономическими проблемами, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, и помочь отменить жесткие санкции в отношении Ирана.

Уточняется, что Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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