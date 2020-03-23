23 мар. 2020 г., 14:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83724871
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8376 пациентов с коронавирусом в Иране выздоровели

8376 пациентов с коронавирусом в Иране выздоровели

Тегеран, 23 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 2349 человек, 1812 человек погибли, а обнаружены 8376 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

«За последние сутки выявлены 1411 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 23 тыс. 49 человек», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 8376 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 1812 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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