Россия раскритиковала продолжающиеся санкции США против Ирана и Венесуэлы

«Глобальная вспышка коронавируса требует глобальной солидарности», - отметил он.

Он также задался вопросами: «почему Иран и Венесуэла остаются под санкциями?».

«Почему только Россия, Китай и Куба помогают Италии в нынешней сложной ситуации? Где ЕС и США?», - добавил он.

«Кажется, в современном мире что-то не так», - продолжил дипломат.

Ранее заместитель госсекретаря России Сергей Рябков в субботу подверг критике Соединенные Штаты и призвал положить конец жестким санкциям против Ирана.