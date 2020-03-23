23 мар. 2020 г., 13:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83724687
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Россия раскритиковала продолжающиеся санкции США против Ирана и Венесуэлы

Россия раскритиковала продолжающиеся санкции США против Ирана и Венесуэлы

Москва, 23 марта, ИРНА - Представитель России в международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг критике санкции США против Ирана и Венесуэлы в условиях вспышки коронавируса.

«Глобальная вспышка коронавируса требует глобальной солидарности», - отметил он.

Он также задался вопросами: «почему Иран и Венесуэла остаются под санкциями?».

«Почему только Россия, Китай и Куба помогают Италии в нынешней сложной ситуации? Где ЕС и США?», - добавил он.

«Кажется, в современном мире что-то не так», - продолжил дипломат.

Ранее заместитель госсекретаря России Сергей Рябков в субботу подверг критике Соединенные Штаты и призвал положить конец жестким санкциям против Ирана.

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