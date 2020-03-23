Ежедневно в Иране можно сделать около 10 тыс. тестов на коронавирус

«В настоящее время, благодаря принятым мерам в Институте Пастора в Иране, тестовая мощность на коронавирус достигла около 10 тыс. тестов в день, и это большое количество, даже в Стэнфордском университете было проведено 1000 тестов в день, в то время как наша страна добилась этого уровня за две недели», - отметил он.

«Для этой цели по всей стране было создано 56 лабораторий и было предоставлено важное запатентованное оборудование для оптимизации их работы. В настоящее время они функционируют как надежная и согласованная сеть, получившая высокую оценку экспертов ВОЗ», - добавил он.

Он также рассказал о производстве иранских тестов для диагностики, которые в ближайшие четыре недели будут доставлены в в лабораторные центры.

Институт Пастора в Иране также является членом всемирной сети, которая работает на вакциной, и, поскольку вирус не до конца изучен, процесс будет намного более длительным.

Он добавил, что страна лечит пациентов, несмотря на санкции, в то время как в других странах ситуация совсем разная.