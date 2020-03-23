23 мар. 2020 г., 12:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83724675
0 Persons

Ежедневно в Иране можно сделать около 10 тыс. тестов на коронавирус

Ежедневно в Иране можно сделать около 10 тыс. тестов на коронавирус

Зенджан, 23 марта, ИРНА - Благодаря принятым мерам в Иране можно сделать 10 тыс. тестов на коронавирус в день, в то время как в такой развитой стране, как США, ежедневно проводится 7 тыс. тестов, заявил глава Института Пастора в Иране Алиреза Биглари.

«В настоящее время, благодаря принятым мерам в Институте Пастора в Иране, тестовая мощность на коронавирус достигла около 10 тыс. тестов в день, и это большое количество, даже в Стэнфордском университете было проведено 1000 тестов в день, в то время как наша страна добилась этого уровня за две недели», - отметил он.

«Для этой цели по всей стране было создано 56 лабораторий и было предоставлено важное запатентованное оборудование для оптимизации их работы. В настоящее время они функционируют как надежная и согласованная сеть, получившая высокую оценку экспертов ВОЗ», - добавил он.

Он также рассказал о производстве иранских тестов для диагностики, которые в ближайшие четыре недели будут доставлены в в лабораторные центры.

Институт Пастора в Иране также является членом всемирной сети, которая работает на вакциной, и, поскольку вирус не до конца изучен, процесс будет намного более длительным.

Он добавил, что страна лечит пациентов, несмотря на санкции, в то время как в других странах ситуация совсем разная.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 1 =