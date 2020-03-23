Зариф: США препятствуют глобальной борьбе против коронавируса

«Иранский народ благодарен за растущую глобальную кампанию правительственных лидеров и гражданского общества для отмены незаконных санкций США», - написал он.

«Америка осталась глухой к заявлениям и препятствует глобальную кампанию для борьбы с коронавирусом», - отметил он.

«Единственное решение - противостоять подходу коллективных наказаний США. Необходимо применять этические и практические меры», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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