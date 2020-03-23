Пакистан проконсультировался с членами СААРК о снятии санкций США против Ирана

Шах Мехмуд Куреши говорил со своими коллегами из Непала и Шри-Ланки в качестве членов СААРК после телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран по поводу вспышки коронавируса и изложения позиции Исламабада в отношении санкций США.

Ранее Куреши в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом подчеркнул необходимость отмены санкций США, и сказал, что продолжение экономических санкций станет серьезным препятствием для иранского народа в борьбе с эпидемией коронавируса.

В МИД Пакистана заявили сегодня, что король Шах Мехмуд Куреши в отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Непала и Шри-Ланки изучили последние события, связанные со вспышкой коронавируса, и подчеркнул необходимость укрепления региональных усилий по преодолению кризиса.