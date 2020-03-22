22 мар. 2020 г., 23:22
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News Code: 83724271
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Решения Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России были изучены

Решения Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России были изучены

Тегеран, 22 марта, ИРНА - В телефонном разговоре с министром энергетики Резой Ардаканияном президент Ирана Хасан Рухани проследил за последними современными планами водного сектора на новый год и выполнением постановлений Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России.

Хасан Рухани в телефонном разговоре с Резой Ардаканияном сегодня призвал к реализации водных проектов в стране и выделить средства, необходимые для их ускорения, в частности, по созданию ирригационных и дренажных сетей на западе страны и ирригации более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Министерство энергетики также в своем докладе указало на беседу Рухани с президентом России Владимиром Путиным, добавив: «В разговоре с Путиным Рухани подчеркнул важность выполнения резолюций и решений Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России».

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