Решения Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России были изучены

Хасан Рухани в телефонном разговоре с Резой Ардаканияном сегодня призвал к реализации водных проектов в стране и выделить средства, необходимые для их ускорения, в частности, по созданию ирригационных и дренажных сетей на западе страны и ирригации более 20 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

Министерство энергетики также в своем докладе указало на беседу Рухани с президентом России Владимиром Путиным, добавив: «В разговоре с Путиным Рухани подчеркнул важность выполнения резолюций и решений Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России».