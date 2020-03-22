Премьер-министр Пакистана попросил Трампа отменить санкции против Ирана

Имран Хан в своем Twitter в воскресенье сказал, что народ Ирана сталкивается с неописуемыми страданиями, поскольку санкции наносят ущерб усилиям Ирана по борьбе с COVID-19.

«Война с коронавирусом требует человеческого единства, и я призываю президента Трампа отменить санкции», - сказал он.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал санкции против Ирана жесткими. «Я бы настаивал на том, чтобы международное сообщество сняло санкции с Ирана, поскольку это создало больше проблем в их борьбе с коронавирусом», - сказал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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