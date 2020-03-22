Индия пытается уменьшить несправедливые санкции США против Ирана

В своем письме Акбар Хан назвал Иран великой страной с древней цивилизации, богатой историей и культурным наследием, начиная с 7000 г. до н.э., которая наряду с Индией как одной из самых могущественных и современных стран в мире, которые могут создать большое будущее через многостороннее экономическое сотрудничество.

«Это усложняет работу Ирана по борьбе с коронавирусом, и даже Иран не может использовать свои ресурсы для законной торговли и даже для покупки лекарств и медицинского оборудования», - указал он.

Он сожалел о снижении ирано-индийских торгово-экономических обменов в последние годы, заявив, что есть надежда, что две страны удвоят экономические и торговые возможности совместной работы. Он отметил, что двустороннее сотрудничество между Ираном и Индией может привести к достижению баланса в Южной Азии с востоком и западом континента.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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