Ирана подверг критике неприглашение страны на заседание Всемирного банка по коронавирусу

Хосейн Миршоджиян, представитель Всемирного банка в Вашингтоне, подверг критике неприглашение Ирана на заседание стран Ближнего Востока и Северной Африки для противостояния коронавиурса, в этом банке.

Региональный директор Всемирного банка /ВБ/ на Среднем Востоке Фарид Белхадж написал в Twitter о встрече стран-членов MENA (Ближний Восток и Северная Африка) против коронавируса в четверг, подчеркнув, что страны могут рассчитывать на поддержку Всемирного банка в эти дни.

«К сожалению, Иран не был приглашен на встречу. Хотя сдерживание этой эпидемии требует более глобального сотрудничества, пострадавшие страны, безусловно, ожидают сильной и всеобъемлющей (недискриминационной) поддержки со стороны Всемирного банка», сказал представитель Ирана в ВБ.