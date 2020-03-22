22 мар. 2020 г., 18:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83724090
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Министр здравоохранения: более 32 млн иранцев были проверены на коронавирус

Министр здравоохранения: более 32 млн иранцев были проверены на коронавирус

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки объявил о скрининге и проверке более 32 млн иранцев в программе нахождения пациентов с коронавирусом.

«По состоянию на 10:00 утра по местному времени в стране 32 млн иранцев прошли скрининг», - сказал он.

«Более 60% людей остались дома, и мы хотим, чтобы остальные из нас избежали распространения вируса», - добавил он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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