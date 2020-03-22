ЮНЕСКО обеспокоена санкциями против Ирана во время вспышки коронавируса

В послании Дэвида Атчоарена, адресованном мэру Шираза Хайдеру Эскандарпуру, сказал, что самые глубокие опасения по поводу вспышки коронавируса относятся к Ирану. «Институт ЮНЕСКО по непрерывному обучению, координатор всемирной сети ЮНЕСКО по обучению городов, остается с гражданами Шираза и Ирана на этом чувствительном этапе», - отметил он.

В сообщении, ссылаясь на письмо мэра Шираза международным организациям о жестких санкциях против Ирана на свете вспышки коронавируса, говорится, что корреспонденция мэра Шираза была направлена в Министерство иностранных дел штаб-квартиры ЮНЕСКО для дальнейшего рассмотрения.