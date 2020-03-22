22 мар. 2020 г., 18:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83724078
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ЮНЕСКО обеспокоена санкциями против Ирана во время вспышки коронавируса

ЮНЕСКО обеспокоена санкциями против Ирана во время вспышки коронавируса

Шираз, 22 марта, ИРНА - Директор Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни в своем послании мэру иранского Шираза заявил в воскресенье, что он полностью поддерживает борьбу Ирана против коронавируса, и выразил обеспокоенность по поводу ограничений, с которыми страна может столкнуться в результате санкций.

В послании Дэвида Атчоарена, адресованном мэру Шираза Хайдеру Эскандарпуру, сказал, что самые глубокие опасения по поводу вспышки коронавируса относятся к Ирану. «Институт ЮНЕСКО по непрерывному обучению, координатор всемирной сети ЮНЕСКО по обучению городов, остается с гражданами Шираза и Ирана на этом чувствительном этапе», - отметил он.

В сообщении, ссылаясь на письмо мэра Шираза международным организациям о жестких санкциях против Ирана на свете вспышки коронавируса, говорится, что корреспонденция мэра Шираза была направлена в Министерство иностранных дел штаб-квартиры ЮНЕСКО для дальнейшего рассмотрения.

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