22 мар. 2020 г., 18:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83724066
0 Persons

МИД: проводятся консультации для облегчения транзита иранских грузовиков

МИД: проводятся консультации для облегчения транзита иранских грузовиков

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в воскресенье, что в настоящее время ведутся консультации с таможенными служащими Румынии, Болгарии и Турции для облегчения перемещения иранских грузовиков в автодорожных пунктах пропуска.

Мусави объявил об этом в ответ на видео, снятое в отношении остановки иранских грузовиков в Румынии, Болгарии и на границе с Турцией.

После вспышки коронавируса в мире Европа оказалась одним из главных эпицентров, и на границах Европы были установлены строгие правила, включая европейских граждан.

«Соответственно, иранские дипломатические миссии в Европе, а также во всех региональных и соседних государствах уже готовы с прошлого месяца, поскольку они представили экспертов для решения этой проблемы», -  сказал он.

Он отметил, что были проведены консультации с сотрудниками таможни в Румынии, Болгарии и Турции для облегчения перемещения иранских грузовиков, стоящих в длинной очереди в пограничных пунктах.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 3 =