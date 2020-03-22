МИД: проводятся консультации для облегчения транзита иранских грузовиков

Мусави объявил об этом в ответ на видео, снятое в отношении остановки иранских грузовиков в Румынии, Болгарии и на границе с Турцией.

После вспышки коронавируса в мире Европа оказалась одним из главных эпицентров, и на границах Европы были установлены строгие правила, включая европейских граждан.

«Соответственно, иранские дипломатические миссии в Европе, а также во всех региональных и соседних государствах уже готовы с прошлого месяца, поскольку они представили экспертов для решения этой проблемы», - сказал он.

Он отметил, что были проведены консультации с сотрудниками таможни в Румынии, Болгарии и Турции для облегчения перемещения иранских грузовиков, стоящих в длинной очереди в пограничных пунктах.