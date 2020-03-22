Лидер: какой мудрый человек принимает помощь Америки, обвиняемой в создании вируса

Аятолла Хаменеи выступил с замечаниями, обращаясь к народу по случаю знаменательной даты годовщины первого откровения исламского пророка Мухаммеда, которая является главным праздником в исламском мире в воскресенье утром.

Ссылаясь на ложные предложения медицинской помощи Ирану со стороны некоторых официальных лиц США, Верховный лидер назвал их «одним из этих странных предложений».

Обращаясь к официальным лицам США, он сказал: «Прежде всего, вы сами сталкиваетесь с нехваткой. Если у вас достаточно оборудования, используйте их для себя. Вас обвиняют в том, что вы создали этот вирус. У нас есть враги, но самые злые из них это США».

«Правительство США несколько раз заявляло, что оно готово помочь Ирану с лекарствами для борьбы со вспышкой коронавируса. Это странно. Во-первых, основываясь на словах ваших официальных лиц, вы сталкиваетесь с нехваткой в США. Поэтому используйте то, что у вас есть для ваших пациентов», - сказал он.

«Во-вторых, вас обвиняют в создании коронавируса. Я не знаю, насколько это правда. Но когда есть такое утверждение, может ли мудрый человек доверять вам? Вы можете давать лекарства, которые распространяют вирус или делают его остаться. Опыт показывает, что вам нельзя доверять», - заключил он.

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