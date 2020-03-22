22 мар. 2020 г., 14:39
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Игрок английского футбольного клуба помог иранскому Глияну в борьбе с коронавирусом

Игрок английского футбольного клуба помог иранскому Глияну в борьбе с коронавирусом

Решт, 22 марта, ИРНА - Игрок английского футбольного клуба Брайтон Алиреза Джаханбахш помог иранскому Глияну 50 млн. туманов для борьбы с коронавирусом.

Популярный игрок внес 50 млн туманов на счет Штаба народной помощи по кризису здоровья провинции Гилян, чтобы бороться в коронавирусом.

Ранее бывшие футболисты сборной Ирана Джалал Хоссейни и Али Карими также направили первую партию медицинской помощи в провинцию Гилян.

Бывший борец вольного стиля и золотой призер чемпионата мира Комейл Касеми и иранский чемпион мира Расул Хадем передали медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства людям в больницах провинции Гилян в последние дни.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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