22 мар. 2020 г., 14:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83723780
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Министр иностранных дел Северной Кореи поздравил Зарифа с Новрузом

Министр иностранных дел Северной Кореи поздравил Зарифа с Новрузом

Пекин, 22 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Сон Гвон поздравил своего иранского коллегу Мохаммада Джавада Зарифа с иранским Новым годом.

«Я надеюсь, что традиционные отношения, дружба и сотрудничество между двумя странами будут укреплены в этом году в политике, экономике, культуре и других областях», - говорится в сообщении министра.

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