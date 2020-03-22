22 мар. 2020 г., 10:52
Journalist ID: 2388
News Code: 83723459
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Исмаил Хания: Санкции США против иранской нации жестки

Исмаил Хания: Санкции США против иранской нации жестки

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом назвал санкции США против иранского народа жесткими и подчеркнул необходимость их отмены.

Исмаил Хания вчера по телефону в телефонном разговоре с Зарифом, выразив сочувствие и солидарность с иранской нацией в борьбе со вспышкой коронавируса, назвал санкции США против иранской нации жесткими.

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