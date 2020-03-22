Посол Ирана в РФ: Америка должна ответить на воздействие жестких санкций на иранский народ

«У американских должностных лиц подход не гуманный, а политический. Даже сейчас, за последние дни, некоторые иранские компании вновь подверглись санкциям, - указал Джалали. - Одна страна, один народ в мире сказал, что хочет стоять на своих ногах и не хочет подчиняться американцам, что хочет противостоять любым навязанным извне сценариям, особенно тем, которые диктуются меркантильными соображениями. Возможно, США думают, что сегодня пришел день отомстить за это. Но мы преодолеем эту беду», - сказал он.

Как отметил иранский посол, «в публичном поле они говорят, что хотят помочь, что выражают сожаление в связи с тем, что происходит с народом Ирана. Так если вы выражаете сожаление, тогда почему не снимаете санкции? - задался он вопросом. - Никто уже не может отрицать, что эти санкции наносят вред иранскому народу. Это абсолютно неоспоримо, и все мировое сообщество, все человечество пришло к выводу, что как раз санкции наносят удар по Ирану».

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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