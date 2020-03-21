Британский антивоенный орган призвал к прекращению бесчеловечных санкций против Ирана

«Вирус COVID-19 оказал беспрецедентное влияние на весь мир, и Иран не является исключением», - говорится в заявлении.

«Иран уничтожается вирусом, и сейчас у него больше случаев заболевания, чем в любой другой стране мира, за исключением Китая и Италии», - подчеркивается в сообщении.

«Миллионы в Иране могут погибнуть не только из-за коронавируса, но и потому, что введенные США санкции не позволяют бесчисленным невинным людям получить доступ к жизненно важной медицинской помощи», - уточняется в заявлении.

До сих пор ряд общественных и правозащитных организаций в Великобритании призывал к отмене антииранских и гуманитарных санкций США.

Британская исламская комиссия по правам человека написала в письме генеральному секретарю ООН, что продолжающиеся санкции на фоне распространения вируса являются вопиющим нарушением гуманитарных норм и прямой угрозой народу Ирана и региона.