22 мар. 2020 г., 01:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83723284
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Британский антивоенный орган призвал к прекращению бесчеловечных санкций против Ирана

Британский антивоенный орган призвал к прекращению бесчеловечных санкций против Ирана

Лондон, 22 марта, ИРНА - Крупнейшее антивоенное движение Великобритании выступило с заявлением, в котором англичане призвали своих парламентариев, чтобы они немедленно сняли санкции США с целью бороться с коронавирусом в Иране.

«Вирус COVID-19 оказал беспрецедентное влияние на весь мир, и Иран не является исключением», - говорится в заявлении.

«Иран уничтожается вирусом, и сейчас у него больше случаев заболевания, чем в любой другой стране мира, за исключением Китая и Италии», - подчеркивается в сообщении.

«Миллионы в Иране могут погибнуть не только из-за коронавируса, но и потому, что введенные США санкции не позволяют бесчисленным невинным людям получить доступ к жизненно важной медицинской помощи», - уточняется в заявлении.

До сих пор ряд общественных и правозащитных организаций в Великобритании призывал к отмене антииранских и гуманитарных санкций США.

Британская исламская комиссия по правам человека написала в письме генеральному секретарю ООН, что продолжающиеся санкции на фоне распространения вируса являются вопиющим нарушением гуманитарных норм и прямой угрозой народу Ирана и региона.

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