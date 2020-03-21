22 мар. 2020 г., 01:11
Journalist ID: 2388
News Code: 83723276
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«Нет санкциям, нет коронавирусу» - кампания по отмене бесчеловечных санкций США

«Нет санкциям, нет коронавирусу» - кампания по отмене бесчеловечных санкций США

Тегеран, 22 марта, ИРНА - Запустив кампанию под названием #coronavirus_Plus «Нет санкциям, нет коронавирусам», политические и гражданские активисты потребовали подписать это электронное обязательство, чтобы информировать мир и Организацию Объединенных Наций о жесткости правительства США по отношению к иранскому народу в этих критических ситуациях.

Этот шаг вытекает из усилий, предпринятых в последние дни некоторыми антивоенными активистами против санкций США в отношении Ирана, для противодействия и предотвращения распространения коронавируса.

Также на прошлой неделе бывший вице-президент по делам женщин и семьи Шахинохт Мавлаварди опубликовал в Twitter петицию.

«На иранцев наложены жесткие санкции. Несмотря на глобальное сотрудничество по сдерживанию коронавируса, иранцы сталкиваются с финансовыми санкциями, из-за которых они не имеют доступа к нужным им лекарствам и предметам. Настало время, чтобы международное сообщество выступило против бесчеловечных санкций правительства США», говорится в петиции.

Несмотря на заявления США о том, что медикаменты не входят в санкции, американские бесчеловечные санкции не позволили стране получить доступ к лекарствам и предметам здравоохранения для улучшения ишемической болезни сердца и профилактики. С этой целью президент Хасан Рухани в письме своим коллегам предупредил их о серьезном затруднении в результате санкций США в отношении усилий Ирана по борьбе с коронавирусом и призвал их отменить их.

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