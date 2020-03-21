«Нет санкциям, нет коронавирусу» - кампания по отмене бесчеловечных санкций США

Этот шаг вытекает из усилий, предпринятых в последние дни некоторыми антивоенными активистами против санкций США в отношении Ирана, для противодействия и предотвращения распространения коронавируса.

Также на прошлой неделе бывший вице-президент по делам женщин и семьи Шахинохт Мавлаварди опубликовал в Twitter петицию.

«На иранцев наложены жесткие санкции. Несмотря на глобальное сотрудничество по сдерживанию коронавируса, иранцы сталкиваются с финансовыми санкциями, из-за которых они не имеют доступа к нужным им лекарствам и предметам. Настало время, чтобы международное сообщество выступило против бесчеловечных санкций правительства США», говорится в петиции.

Несмотря на заявления США о том, что медикаменты не входят в санкции, американские бесчеловечные санкции не позволили стране получить доступ к лекарствам и предметам здравоохранения для улучшения ишемической болезни сердца и профилактики. С этой целью президент Хасан Рухани в письме своим коллегам предупредил их о серьезном затруднении в результате санкций США в отношении усилий Ирана по борьбе с коронавирусом и призвал их отменить их.