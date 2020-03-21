22 мар. 2020 г., 00:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83723258
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Россия вновь призвала к отмене санкций США в отношении Ирана

Россия вновь призвала к отмене санкций США в отношении Ирана

Москва, 22 марта, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков является вторым российским дипломатическим чиновником, который в очередной раз критикует Соединенные Штаты, призывая к прекращению жестких санкций против Ирана.

«Мы призывали и призываем США отказаться от антигуманной практики применения односторонних санкций в отношении Ирана, испытывающего в нынешней ситуации распространения коронавируса острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения. В Вашингтоне, уверен, прекрасно понимают разницу между разовыми поставками партий гуманитарной помощи и отсутствием у этой страны из-за многолетнего беспрецедентно жесткого санкционного прессинга с американской стороны возможности получать доходы от экспорта, необходимые для финансирования соответствующих программ. Тем не менее, официальные лица США, в том числе весьма высокопоставленные, не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели, которые нам понятны», - сказал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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