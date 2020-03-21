21 мар. 2020 г., 17:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83723033
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За последние шесть лет число больничных коек в Иране удвоилось: Рухани

За последние шесть лет число больничных коек в Иране удвоилось: Рухани

Тегеран, 21 марта, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье в Twitter заявил, что количество больничных коек в Иране за последние шесть лет удвоилось за счет стратегии правительства по развитию сектора здравоохранения.

«В своем сообщении президент сказал, что, вкладывая особые средства в сектор здравоохранения и информационные технологии, сегодня мы стремимся сдерживать коронавирус в ситуации, когда количество больничных коек удвоилось за последние шесть лет с момента его вступления в должность», - отметил он.

Он сказал, что пропускная способность интернета в стране - что иранским людям нужно сейчас больше, чем когда-либо – стала более 44 раз за последние 2 года, а внутренний трафик в 340 раз больше.

Между тем, он сказал в пятницу, что иранская нация в уходящем году имела гораздо больше интернет-связи.

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