21 мар. 2020 г., 17:39
Journalist ID: 2388
News Code: 83723016
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Россия стремится к афганским мирным переговорам в сотрудничестве с Ираном

Россия стремится к афганским мирным переговорам в сотрудничестве с Ираном

Москва, 21 марта, ИРНА - МИД России выступил с заявлением о политической ситуации в Афганистане после объявления результатов президентских выборов в стране, подчеркнув свою готовность провести мирные переговоры в сотрудничестве с Ираном, Китаем и другими региональными сторонами.

«С обеспокоенностью наблюдаем за развитием политического кризиса вокруг итогов президентских выборов в Афганистане вследствие крайне противоречивого избирательного процесса, отметившегося многочисленными нарушениями при беспрецедентно низкой явке в ходе голосования. Сложившаяся ситуация напоминает исход аналогичных выборов в 2014 году, когда один из претендентов был объявлен победителем без обнародования итогов подсчета бюллетеней и была найдена компромиссная развязка, не предусмотренная нормами действующей конституции страны», - говорится в сообщении.

«Россия готова и впредь оказывать всемерное содействие преодолению внутриполитических противоречий в ИРА и скорейшему проведению межафганских мирных переговоров во взаимодействии с Китаем, Пакистаном, Ираном и другими заинтересованными региональными партнерами», - уточнил МИД.

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