21 мар. 2020 г., 17:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83722992
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В Иране будет производиться новый противовирусный препарат для лечения коронавируса

В Иране будет производиться новый противовирусный препарат для лечения коронавируса

Тегеран, 21 марта, ИРНА - Глава Управления по распространению лекарств от коронавируса Али Раззазан сказал, что сырье нового противовирусного препарата, используемого в Китае, будет импортировано в ближайшие дни и производиться в стране.

«Противовирусный препарат, который мы пока не можем назвать, изготовлен и использован в Китае, и успешно лечил пациентов. Сырье препарата импортировано в страну, в настоящее время проходит таможенную очистку и проходит таможенную растаможку. Мы можем изготовить этот препарат в стране в течение двух дней», - сказал он.

«Это самостоятельный противовирусный препарат, разработанный и испытанный в Китае, и его можно использовать наряду с другими противовирусными препаратами при лечении людей с коронавирусом», - указал он.

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