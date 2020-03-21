В Иране будет производиться новый противовирусный препарат для лечения коронавируса

«Противовирусный препарат, который мы пока не можем назвать, изготовлен и использован в Китае, и успешно лечил пациентов. Сырье препарата импортировано в страну, в настоящее время проходит таможенную очистку и проходит таможенную растаможку. Мы можем изготовить этот препарат в стране в течение двух дней», - сказал он.

«Это самостоятельный противовирусный препарат, разработанный и испытанный в Китае, и его можно использовать наряду с другими противовирусными препаратами при лечении людей с коронавирусом», - указал он.