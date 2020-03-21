Петиция, призывающая отменить санкции США против Ирана, подписана более чем тысячей

Электронная петиция, созданная на сайте парламента Великобритании, подтверждает, что в нынешних условиях снятие санкций является гуманитарным шагом.

Основываясь на последней опубликованной статистике, около 1187 человек подписали петицию, и эта цифра стремительно растет.

Исходя из политических процедур, если петиция будет подписана более чем 10 000 человек, британское правительство должно ответить на нее, а если она превысит 100 000, она будет обсуждена в Палате общин.

Ранее посол Ирана в Лондоне в своем твиттере заявил, что британский парламент призвал администрацию США немедленно отменить санкции против Ирана, когда очень заразная болезнь наносит тяжелый урон иранскому народу.