21 мар. 2020 г., 16:50
Journalist ID: 2388
News Code: 83722973
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Петиция, призывающая отменить санкции США против Ирана, подписана более чем тысячей

Петиция, призывающая отменить санкции США против Ирана, подписана более чем тысячей

Лондон, 21 марта, ИРНА - Петиция, призывающая США немедленно отменить санкции, блокирующие путь борьбы с пандемией коронавируса в Иране, до сих пор была подписана тысячей человек в Великобритании.

Электронная петиция, созданная на сайте парламента Великобритании, подтверждает, что в нынешних условиях снятие санкций является гуманитарным шагом.

Основываясь на последней опубликованной статистике, около 1187 человек подписали петицию, и эта цифра стремительно растет.

Исходя из политических процедур, если петиция будет подписана более чем 10 000 человек, британское правительство должно ответить на нее, а если она превысит 100 000, она будет обсуждена в Палате общин.

Ранее посол Ирана в Лондоне в своем твиттере заявил, что британский парламент призвал администрацию США немедленно отменить санкции против Ирана, когда очень заразная болезнь наносит тяжелый урон иранскому народу.

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