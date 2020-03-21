ФИФА и АФК поздравили Али Даи с днем рождения

При этом Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила Даи с днем рождения.

«Али Даи, иранский король голов (109 голов), которому сегодня исполняется 51 лет, по-прежнему остается лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира в истории», - говорится в сообщении.

Али Даи — иранский футболист, завершивший карьеру в 2007 году. Лучший бомбардир среди национальных сборных мира (109 мячей). Сборную Ирана покинул после Кубка мира 2006 года в Германии. Является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.