21 мар. 2020 г., 16:42
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News Code: 83722958
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ФИФА и АФК поздравили Али Даи с днем рождения

ФИФА и АФК поздравили Али Даи с днем рождения

Тегеран, 21 марта, ИРНА - Международная федерация футбола и Азиатская футбольная конфедерация поздравили Али Даи с днем рождения.

При этом Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила Даи с днем рождения.

«Али Даи, иранский король голов (109 голов), которому сегодня исполняется 51 лет, по-прежнему остается лучшим бомбардиром среди национальных сборных мира в истории», - говорится в сообщении.

Али Даи — иранский футболист, завершивший карьеру в 2007 году. Лучший бомбардир среди национальных сборных мира (109 мячей). Сборную Ирана покинул после Кубка мира 2006 года в Германии. Является Послом доброй воли ЮНИСЕФ.

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