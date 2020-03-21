Число заразившихся коронавирусом в Иране превысили 20 тыс. человек

«За последние сутки выявлены 966 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 20 тыс. 610 человек», сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 7635 случаев выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 1556 человек», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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