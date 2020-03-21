Россия выступила против санкций США в отношении борьбы Ирана с коронавирусом

Юрий Ушаков в телефонном разговоре с послом Ирана в стране Каземом Джалали заявил о проведении ориентированной на Россию и Китай кампании по снятию санкций с Ирана.

Джалали также рассказал о медицинском терроризме в Иране, текущим состоянием вспышки коронавируса в мире и мерах, принятых Исламской Республикой для борьбы с этим заболеванием.

Джалали также поблагодарил Россию за медицинскую помощь Ирану, отправку диагностических тестов, а также политическую поддержку.

За последние сутки выявлены 1237 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 19 тыс. 644 человек. Зафиксировано 6745 случаев выздоровления среди заразившихся. Общее число жертв возросло 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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