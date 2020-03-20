28 млн иранцев прошли скрининг на выявление коронавируса

«Сегодня мы увидели, что 13 провинций страны выполнили рекомендации по охране здоровья, что привело к сокращению числа случаев заражения коронавирусом», - сказал он.

«На сегодняшний день 28 миллионов наших соотечественников присоединились к национальной мобилизационной кампании против коронавируса и были проверены и проинформированы об своем положении», - отметил он.

За последние сутки выявлены 1237 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 19 тыс. 644 человек. Зафиксировано 6745 случаев выздоровления среди заразившихся. Общее число жертв возросло 1284 человек.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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