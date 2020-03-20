21 мар. 2020 г., 02:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83722381
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Зариф и его киргизский коллега подчеркнули непосредственное и глобальное противостояние коронавирусу

Зариф и его киргизский коллега подчеркнули непосредственное и глобальное противостояние коронавирусу

Тегеран, 21 марта, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана и Кыргызстана в телефонном разговоре подчеркнули распространенность короны в мире и необходимость немедленной и глобальной конфронтации.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф и его киргизский коллега Чингиз Айдарбеков обсудили по телефону распространенность коронавируса во всем мире и необходимости немедленной и глобальной конфронтации, а также необходимость отмены односторонних и незаконных санкций США в отношении здравоохранения и жизни иранского народа.

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