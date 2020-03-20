Зариф и его киргизский коллега подчеркнули непосредственное и глобальное противостояние коронавирусу

Тегеран, 21 марта, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому народу пора кричать своему правительству громким голосом за санкций против Ирана. Он призвал американский народ информировать свое правительство и представителей в Конгрессе США о том, что враждебность, давление и санкции никогда и не увенчаются успехом.