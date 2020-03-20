21 мар. 2020 г., 02:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83722379
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Враждебность, давление и санкции никогда не увенчаются успехом, заявил Рухани в адрес американского народа

Враждебность, давление и санкции никогда не увенчаются успехом, заявил Рухани в адрес американского народа

Тегеран, 21 марта, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому народу пора кричать своему правительству громким голосом за санкций против Ирана. Он призвал американский народ информировать свое правительство и представителей в Конгрессе США о том, что враждебность, давление и санкции никогда и не увенчаются успехом.

Президент в послании американскому народу назвал искоренение коронавируса глобальной задачей и предупредил, что перед лицом опасной глобальной «эпидемии» Тегеран, Париж, Лондон и Вашингтон не далеко друг от друга. Так по его словам, «любая враждебность и близорукость, которая стремится подорвать медицинскую систему и ограничить финансовые ресурсы в управлении кризисными ситуациями в Иране, окажет непосредственное влияние на борьбу с этой пандемией в других странах».

Хасан Рухани в сообщении сказал, что санкции правительства США привели к тому, что многие простые иранцы потеряли свое здоровье, работу и доходы. «На этот раз иранская нация, как против вируса, так и против санкций и жесткая политика и стратегия максимального давления со стороны правительства США будут продолжать сопротивляться. Все-таки это трудное время также пройдет, но возьмет ли американский народ ответственность за жесткое давление на иранский народ, оказанное посредством их голосования и их налогов?», - добавил он.

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