Враждебность, давление и санкции никогда не увенчаются успехом, заявил Рухани в адрес американского народа

Президент в послании американскому народу назвал искоренение коронавируса глобальной задачей и предупредил, что перед лицом опасной глобальной «эпидемии» Тегеран, Париж, Лондон и Вашингтон не далеко друг от друга. Так по его словам, «любая враждебность и близорукость, которая стремится подорвать медицинскую систему и ограничить финансовые ресурсы в управлении кризисными ситуациями в Иране, окажет непосредственное влияние на борьбу с этой пандемией в других странах».

Хасан Рухани в сообщении сказал, что санкции правительства США привели к тому, что многие простые иранцы потеряли свое здоровье, работу и доходы. «На этот раз иранская нация, как против вируса, так и против санкций и жесткая политика и стратегия максимального давления со стороны правительства США будут продолжать сопротивляться. Все-таки это трудное время также пройдет, но возьмет ли американский народ ответственность за жесткое давление на иранский народ, оказанное посредством их голосования и их налогов?», - добавил он.